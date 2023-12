Com Gil e Giuliano, o Santos pode reeditar a dupla que atuou pelo Timão em 2023. O zagueiro defendeu o Alvinegro em 61 partidas, já o meia entrou em campo em 59 oportunidades, sendo o terceiro jogador que mais atuou no ano corintiano. O defensor foi o segundo atleta que mais jogou pelo clube do Parque São Jorge, somente atrás do goleiro Cássio.