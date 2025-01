Saiu a escalação do Santos, e Tiquinho Soares é banco

O técnico Pedro Caixinha acaba de confirmar a escalação do Santos para o jogo com o Velo Clube, neste sábado (25), válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista 2025. E uma das principais contratações do ano, o atacante Tiquinho Soares vai esperar uma chance do banco.

continua após a publicidade

Diante do Velo Clube, a equipe santista tenta se recuperar na tabela após perder em casa o clássico com o Palmeiras, na quarta-feira. Para isso, Pedro Caixinha promoveu mudanças no time. JP Chermont vai para a lateral-direita, e Soteldo foi poupado.

Assim, a escalação do Santos para o confronto deste sábado no estádio Benitão, em Rio Claro, terá Gabriel Brazão; JP Chermont, Luisão, Souza e Luan Peres; Patrick, Tomás Rincón, João Schimidt e Gabriel Bontempo; Miguelito e Luca Meirelles

continua após a publicidade

Com 4 pontos em três partidas, o Santos ocupa no momento a segunda colocação no Grupo B do Campeonato Paulista 2025. O time está atrás do Guarani, que tem o mesmo número de pontos, mas um gol a mais de saldo.

Escalação ofensiva do Santos visa melhorar rendimento ofensivo

Mesmo sem Tiquinho Soares na escalação, o Santos tenta retomar o caminho das vitórias — além da derrota para o Palmeiras, o time apenas empatou com a Ponte Preta, na segunda rodada. A única vitória aconteceu na estreia, com um 2 a 1 sobre o Mirassol.

continua após a publicidade

O Velo Clube, por sua vez, é o lanterna do Grupo D. O time é o único entre os 16 do Paulistão que ainda não pontuou. Até aqui, a equipe de Rio Claro perdeu para Noroeste, Corinthians e Bragantino. Para o jogo com o Santos, o técnico Guilherme Alves escalou Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha e Léo Campos; Marcelo Augusto, Léo Baiano, Felipinho e Jefferson Nem; Pedro Favela e Daniel Amorim.