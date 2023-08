Com a Roma de 'stand-by', Marcos Leonardo voltará a treinar pelo Santos. O elenco se reapresenta no CT Rei Pelé no período vespertino, e o artilheiro do time na temporada finalmente retornará aos trabalhos após uma semana de ausência. Com muita vontade de se mudar para a Europa, ele também foi desfalque na goleada sofrida para o Fortaleza, no domingo (13).