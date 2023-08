O Lance! apurou que Rafaela está em solo brasileiro e existe a possibilidade de ocorrerem reuniões entre os envolvidos no decorrer desta segunda-feira (14). O Santos permanece resistente em liberar o atacante, que deseja atuar no time do técnico José Mourinho, não treinou com o elenco alvinegro na última semana e foi desfalque na derrota por 4 a 0 para o Fortaleza.