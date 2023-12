Com dificuldades para encontrar um jogador dentro do próprio elenco que pudesse fazer jogadas de pivô, o técnico resolveu apostar em um sistema tático sem atacantes, uma espécie de 4-2-4-0. Clayson e Jadson jogavam nas pontas, enquanto Rodriguinho e Romero atuavam nas costas dos volantes adversários. Foi com essa estratégia que o Timão sobrecarregou Felipe Melo, único volante do time do Palmeiras à época, e superou o rival na final do Paulistão de 2018.