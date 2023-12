Caso a negociação se confirme, esta será a segunda passagem de Fábio Carille à frente do Santos. Em 2021, o treinador assumiu a equipe com a missão de evitar o descenso à Série B do Brasileirão e encerrou a competição na 10ª colocação, garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana. No entanto, acabou demitido no início de 2022, após péssima campanha no Paulistão.