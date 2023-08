Os bônus que envolvem as propostas por Deivid Washington e Marcos Leonardo podem chegar a R$ 59,4 milhões. A meta de vendas de jogadores prevista no orçamento do Santos é de R$ 76 milhões, mas este número considerava que o Peixe chegaria às quartas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, na final do Paulistão e ficasse na 6ª colocação no Brasileirão.