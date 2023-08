Apesar de ser qualificado como um atleta com ótimo futuro, Deivid não costumou ser titular, pois o Alvinegro tem na posição Marcos Leonardo, que é artilheiro e titular absoluto da equipe. No entanto, o camisa 9 negocia com a Roma, da Itália, e também pode deixar o Santos. Bruno Mezenga e Julio Furch são os outros centroavantes do elenco.