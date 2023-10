• Um dos primeiros passos para construção da nova Vila Belmiro, após o Conselho Deliberativo aprovar a parceria entre Santos e WTorre no final de 2022, era a assinatura do memorando de intenção.



• Após meses de negociações e revisões no projeto, as partes assinaram o vínculo no dia 27 de setembro deste ano.



• O 'mês-limite' estabelecido para assinatura era justamente setembro, segundo o planejamento feito pelo Peixe e pela empresa. O memorando oficializa o acordo pela construção da arena, mas o projeto ainda passará por revisões.