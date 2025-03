Presidente do Santos diz que Neymar vai renovar no ‘momento certo’

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, falou sobre Neymar e uma possível extensão do contrato do camisa 10 com o Peixe. O atual vínculo entre as partes acaba no fim de junho deste ano.

— A tendência natural é que, no momento certo, haja a possibilidade de extensão do contrato até a Copa do Mundo do ano que vem — afirmou Teixeira.

Marcelo Teixeira está à frente das negociações para garantir a permanência de Neymar no clube. A continuidade do jogador dependerá da análise do período inicial de retorno. Como ambas as partes estão satisfeitas, isso não será um grande obstáculo. O processo está sendo conduzido da mesma forma que aconteceu na chegada do atleta: um diálogo direto e sincero entre Marcelo Teixeira e Neymar pai.

O clube está confiante de que, no mínimo, conseguirá estender o contrato até a Copa do Mundo de 2026. Contudo, existe o desejo de manter Neymar até o final daquele ano, com foco em uma possível participação na Libertadores. A diretoria também está ciente de que o bom desempenho do atacante pode atrair o interesse de outros clubes.

Neymar jogou sete jogos e marcou três gols pelo Santos no Paulistão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar, que é o capitão da equipe, também ficará fora da estreia do Brasileirão contra o Vasco, no domingo (30), em São Januário.

— A volta do Neymar ao Santos, dentro de campo, tem sido altamente positiva. Ele está em processo de recuperação, o que é normal, porque queremos que ele chegue em boa forma para as principais competições — explicou o presidente.

Desde seu retorno ao clube em janeiro, Neymar participou de sete partidas, marcou três gols — incluindo um olímpico — e deu três assistências. O atacante estava se preparando para voltar à seleção brasileira neste mês, após um longo período afastado devido a uma lesão no joelho, mas foi cortado devido ao risco de uma nova lesão muscular. Isso também o deixou de fora da semifinal contra o Corinthians, na qual o Santos acabou sendo eliminado.

— O início do Campeonato Brasileiro será intenso, com jogos simultâneos pela Copa do Brasil. Teremos partidas às quartas e domingos, inclusive com viagens. Mesmo com voos fretados, é necessário um trabalho físico e técnico bem planejado, que é o que o Departamento Médico está fazendo — completou.