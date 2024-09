Pituca comemora vitória do Santos em meio a protestos da torcida: ‘Demos boa resposta’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 19:45 • Joinville (SC)

Mesmo com a vitória sobre o Brusque fora de casa, o elenco do Santos ouviu protestos da torcida que viajou até Joinville, no sul do país. Após quatro partidas, o time comandado por Fábio Carille voltou a vencer e assumiu a liderança provisória da Série B do Brasileirão.

Ao longo do confronto entre as equipes, foi possível ouvir: "Não é mole não, a Série A não é mais que obrigação".

Um dos líderes do elenco do Santos, Diego Pituca defendeu o direito dos torcedores de criticar o rendimento da equipe em campo, mas comemorou o resultado positivo, que aproxima o clube da elite do futebol brasileiro.

- A gente precisava da vitória. (Em) Quatro jogos, fomos abaixo. Mesmo com campo ruim, hoje, conseguimos jogar. Série B é isso. A torcida tá no direito de cobrar, mas hoje demos resposta boa, lutamos até o fim, conseguimos os três pontos - disse o meia.

Pituca em ação com a camisa do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

No próximo domingo (15), a equipe comandada por Fábio Carille receberá o América-MG, às 16h30m (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B do brasileirão.