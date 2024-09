Santos derrota Brusque fora de casa e encerra jejum de vitórias na Série B do Brasileirão

Wendel Silva marcou o único gol da partida (Foto: Raul Baretta/ Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 18:20 • Joinville (SC)

O Santos ganhou do Brusque por 1 a 0, neste sábado (7), na Arena Joinville, e voltou a vencer após quatro partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Wendel Silva, aos dez minutos da primeira etapa, marcou o gol do Peixe.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com o resultado, a equipe comandada por Fábio Carille assume a liderança provisória da competição, com 43 pontos em 25 rodadas. O Brusque permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 23.

Próximas partidas

O Peixe voltará a campo no domingo da semana que vem (15), quando receberá o América-MG, às 18h30m (de Brasília), na Vila Belmiro. Um dia antes, o Brusque enfrentará o Vila Nova (GO), no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC). Os duelos serão válidos pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão.

Santos derrotou o Brusque por 1 a 0 e assumiu a liderança provisória da Série do Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos)

✅ FICHA TÉCNICA

Brusque 0 x 1 Santos

Brasileirão Série B - 25ª Rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 7 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Joinville, em Joinville (SC)

⚽ GOL: Wendel Silva (Santos), aos 10 do 1º tempo.

ESCALAÇÕES

BRUSQUE (Técnico: Luizinho Vieira)

Matheus Nogueira; Matheus Pivô, Éverton Alemão, Wallace e Luiz Henrique (Cavani); Lorran (Paulinho), Marcos Serrato, Agustín González (Jhan Pool Torres) e Paulinho Moccelin; Queiroz (Jhemerson) e Ocampo (Robinho).

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; Hayner (Willian), Jair, Gil, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano (Otero); Schmidt; Laquintana (Rodrigo Ferreira), Guilherme (Julio Furch) e Wendel (Patrick).