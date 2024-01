Desses atletas, João Paulo, Tomás Rincón, Diego Pituca e Julio Furch aceitaram renegociar o valor dos seus salários e se adequar ao novo padrão santista, que enxugou de R$ 13 milhões para R$ 8 milhões a folha salarial – contando com encargos. Pituca não estava no clube, mas tinha pré-contrato assinado desde o meio do ano passado e, mesmo assim, precisou se enquadrar à realidade do Santos para ser anunciado de maneira definitiva.