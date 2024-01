O Santos segue no mercado em busca de um goleiro e mantém conversas para a contratação de Tadeu, do Goiás. Em paralelo, o clube alvinegro conversa com Marcelo Grohe, ex-Grêmio e que está de saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. A diretoria santista acredita que fechará com um desses dois.