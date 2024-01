- Acionamos o departamento jurídico e queremos ver qual a relação que existe entre o clube japonês e o profissional. Estamos em contato com o representante. O departamento jurídico está avaliando os documentos. Pedimos um representante do Santos no Japão, para dar uma atenção. Não temos nenhum problema com o clube japonês, ao contrário. Dentro da transparência, o intuito é que o representante, o clube e o técnico deem um desfecho, para que o Santos assumisse sua responsabilidade em janeiro de 2024. Me parece que não houve esse desfecho. Uma possível multa, que não temos esse conhecimento e acesso, tal qual a interpretação dela, se existem questões inerentes ao contrato, valores a mais ou a menos… O desfecho tem que ser favorável às partes. O departamento jurídico já tenta viabilizar essa contratação, no intuito de não trazer prejuízo ao Santos. Estamos abrindo diálogo com o clube japonês, temos uma relação histórica. Estou confiante no desfecho do diálogo seja positivo para todas as partes.