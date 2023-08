Santos e Athletico-PR empataram em 1 a 1 na Vila Belmiro neste sábado (5). Durante o jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão, dois personagens santistas dominaram os assuntos nas redes sociais: o técnico Paulo Turra e o atacante Marcos Leonardo. Enquanto o primeiro foi bastante criticado pelos torcedores do Peixe, o segundo recebeu muitos elogios. O nome do jovem atleta se tornou o tópico mais comentado do Twitter na reta final da partida, e a "#ForaTurra" ficou na terceira posição dos trending topics.