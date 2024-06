Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 19:36 • São Paulo (SP)

O Santos recebeu a confirmação de que a Blaze, empresa do ramo de apostas esportivas e patrocinadora máster do clube, ampliou em R$ 10,5 milhões o valor, totalizando R$ 55,5 milhões em investimento. A empresa decidiu valorizar o parceiro sem alterar a vigência do contrato, que segue até 2025. O aumento foi acertado em março deste ano.

O processo de negociação foi liderado por Marcelo Teixeira, presidente do Alvinegro. Na visão do mandatário, a valorização é fruto do trabalho esportivo desenvolvido nesta temporada, como afirmou, na época da negociação.

- Nesse momento de reconstrução da vida do Santos Futebol Clube, é importante a participação dos parceiros. A união de esforços é fundamental para restabelecer a condição de um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro - disse, na ocasião.

Em janeiro, o LANCE! já havia noticiado que a Blaze demonstrou interesse em cobrir outra proposta de patrocínio recebida pelo clube.

A marca também patrocina o Atlético-GO, que disputa a Série A do Brasileiro, e os jogadores Gerson (Flamengo), Neymar (Al-Hilal) e Deiveson Figueiredo (UFC).

Atualmente, o Santos disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e ocupa a terceira posição na tabela de classificação da competição, com 15 pontos em oito jogos disputados até o momento.

