Santos aumenta valores e define patrocinador máster até 2025

Santos está classificado para as quartas de final do Paulistão (Foto: Divulgação/Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 17:14 • Santos (SP)

O Santos anunciou, nesta terça-feira (12), a manutenção da Blaze como patrocinadora máster do clube. A casa de apostas decidiu valorizar o atual contrato com o Peixe sem alterar o prazo em vigência, que se encerra em abril de 2025. Os novos valores não foram divulgados pela diretoria.

O processo de negociação foi liderado por Marcelo Teixeira, presidente do Alvinegro Praiano. Na visão do mandatário, a valorização é fruto do trabalho esportivo desenvolvido nesta temporada.

- Nesse momento de reconstrução da vida do Santos Futebol Clube, é importante a participação dos parceiros. A união de esforços é fundamental para restabelecer a condição de um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro - disse Marcelo Teixeira.

No início deste ano, a reportagem apurou que a patrocinadora desembolsa anualmente R$ 22,5 milhões pelo acordo. No entanto, a antiga gestão, liderada por Andrés Rueda, antecipou R$ 25 milhões à vista.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO SANTOS

Santos anunciou a permanência da Blaze como patrocinadora máster do clube (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)