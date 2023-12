João Schmidt se junta ao zagueiro Gil, aos laterais Aderlan, Hayner e Jorge, aos meias Giuliano e Otero, e ao atacante Willian Bigode como reforços do Peixe para 2024. Com um pacotão de reforços para a próxima temporada, o próximo nome anunciado deve ser o do volante Diego Pituca, já que ele possui pré-contrato assinado com o clube desde julho.