O Santos vive um grande drama nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Com a derrota contra o Athletico-PR, por 3 a 0, o Peixe só depende de si para se salvar de um rebaixamento inédito na história do clube. Com somente uma rodada para a competição terminar, e com 43 pontos, o time depende somente de si para não ser rebaixado.