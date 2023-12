- É preciso uma combinação do marketing, da engenharia financeira, mas principalmente do retorno esportivo. O Santos, ao longo dos anos, se machucou bastante no retorno dos medalhões. Olhe o caso do (Luis) Suárez, foi um medalhão que deu certo. É claro que (o Neymar) interessa ao Santos. É um desenho de consumo de qualquer presidente. Mas é preciso responsabilidade (financeira) e uma garantia esportiva do Neymar. Ele participou do último grande título do Santos. Independentemente da importância do Neymar, precisamos de uma garantia esportiva. Não vejo a possibilidade do Neymar não terminar o contrato (no Al-Hilal), por isso não abrimos contato, pelo menos no curto prazo.