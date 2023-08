Mesmo com o centroavante 'fazendo força' para vestir a camisa da Roma, o Santos não deseja negociá-lo e ainda não deu uma resposta definitiva aos italianos. A direção romanista, então, trabalha com um 'plano B' caso a negociação com o brasileiro não avance: Lucas Beltrán, do River Plate. A informação sobre o interesse no atacante argentino foi publicada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo.