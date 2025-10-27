menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Neymar faz testes físicos em dia de folga do elenco do Santos

Camisa 10 atuou em 23 jogos nesta temporada

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 27/10/2025
23:08
Neymar realiza teste físico no CT Rei Pelé. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
imagem cameraNeymar realiza teste físico no CT Rei Pelé. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
O elenco do Santos recebeu folga nesta segunda-feira (27), após empatar por 2 a 2 com o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa direita, esteve no CT Rei Pelé para realizar testes físicos. O jogador deve iniciar a transição para a atividade completa nesta semana e está próximo de voltar a campo pelo Peixe.

O camisa 10 não entra em campo desde 14 de setembro, quando o Alvinegro Praiano ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético Mineiro, na Arena MRV.

Neymar realiza trabalhos físicos na academia do CT Rei Pelé (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Neymar se recupera de uma lesão na coxa direita sentida há mais de um mês (Foto: Gilson Lobo/AGIF) (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Previsão:

O Santos anunciou, em 18 de setembro, que Neymar apresentou uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita. Desde então, o atacante realiza o tratamento no CT Rei Pelé com a equipe médica do clube e também em sua residência, com o acompanhamento de seu staff.

O clube adota cautela quanto ao retorno e não pretende antecipá-lo enquanto o jogador não estiver 100% recuperado. Em diversas entrevistas coletivas, o técnico Juan Pablo Vojvoda afirmou que não quer correr o risco de se precipitar e perder novamente atletas lesionados.

Neymar começou a correr no gramado na semana passada e deve iniciar em breve a transição física. Esta semana será decisiva para que o jogador tenha uma previsão mais concreta de retorno aos jogos do Peixe.

Inicialmente, o retorno estava previsto para o duelo contra o Fortaleza, no próximo sábado (1º), na Vila Belmiro. No entanto, o clube agora trabalha com a possibilidade de que Neymar volte apenas no jogo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã.

O atacante não deve atuar no dia 6 de novembro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, já que ele próprio declarou que não gosta de jogar em gramado sintético.

