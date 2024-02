Esta é mais uma ação da atual gestão do Santos na tentativa de aproximação com Neymar, que está no Brasil tratando a grave lesão sofrida no joelho. A última vez que o craque brasileiro assistiu uma partida do Peixe na Vila Belmiro foi em 2023, durante o empate do Alvinegro Praiano com o Audax Italiano, do Chile, pela Copa Sul-Americana.