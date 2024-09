Miguelito pode ter nova função no Santos

Miguelito foi jogador destaque durante Data Fifa (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 11:25 • Santos (São Paulo)

O Santos venceu o América-MG no último domingo (15) na Vila Viva Sorte, porém algo que chamou a atenção dos torcedores foi a ausência do jovem boliviano, Miguelito, que se destacou durante os jogos eliminatórios para a Copa do Mundo 2026. O meia marcou contra a Venezuela e o Chile e atuou em uma posição diferente do que a de costume no Peixe.

Miguelito não foi relacionado para a partida contra o América-MG e voltou a atuar pela equipe Sub-20 do Peixe, onde balançou as redes na vitória contra o Sertãozinho, pelo Paulistão Sub-20. O meia entrou em campo três vezes na equipe principal, em todas ele teve uma função centralizada e encontrou dificuldades.

Miguelito volta a jogar no Sub-20 do Peixe (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos FC)

Na equipe boliviana, seu posicionamento foi diferente, Miguelito jogou aberto pela direita, movimentação que deixou mais espaço no campo para arranques do jovem jogador. Carille pode voltar a utilizá-lo, mas com uma função inspirada na que realiza na Seleção da Bolívia.

-Um garoto com talento muito grande, mas jogando por dentro teve dificuldades. Pedi vídeo para nosso pessoal com ele jogando aberto pela direita. Para mim é uma novidade. Talvez facilite porque não fica de costas para o volante, vem por dentro, pega a bola de frente. Uma alternativa que pode ser- comentou Carille.