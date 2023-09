Depois de explorar bastante o mercado internacional na janela de transferências do meio do ano, o Santos chegou no limite de nomes que pretende utilizar no ano. São eles: os volantes Rodrigo Fernández e Tomás Rincón, o meia avançado Soteldo e os atacantes Morelos, Julio Furch, Maximiliano Silvera e Stiven Mendoza.