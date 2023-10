- Quero aproveitar e perguntar, por que não passou na tela do estádio o lance do nosso primeiro gol, que dizem que foi regular? Porque na Vila Belmiro, por causa de um fio de cabelo, tiraram aquele golaço do Marcos Leonardo. Nesta noite, não passou o lance no telão. O quarto árbitro me falou que iria passar e até agora nada. A regra é que se passe no telão do estádio para se ter a certeza daquilo que foi cometido - finalizou o treinador.