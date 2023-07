Autor de um belo passe para Marcos Leonardo marcar o segundo gol do Santos contra o Botafogo, neste domingo, no empate em 2 a 2 entre as equipes, na Vila Belmiro, Lucas Lima parece estar com o pé mais calibrado nesta temporada. Ao menos para servir seus companheiros.



Essa foi a 9ª assistência do meia em 2023, marca que não era alcançada pelo jogador desde 2018, quando atuava pelo Palmeiras, e fechou o ano com dez passes para gol. Com mais de meio Brasileirão ainda pela frente, é bem provável que Lucas iguale e até supere esta marca, podendo inclusive se aproximar de seu recorde pessoal, alcançado em 2017, pelo Peixe. Na ocasião, Lima serviu seus companheios 17 vezes.



No Campeonato Brasileiro, o meia já soma quatro assistências, ficando atrás apenas de Gérson, do Flamengo, que tem seis. No entanto, nenhum outro jogador criou tantas chances quanto o camisa 23 santista. Com 39 passes decisivos, lidera de maneira isolada o ranking do fundamento na competição. O lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro, com 35, é quem mais se aproxima do armador. Cauly, do Bahia, vem logo atrás, com 34.



Com apenas 16 rodadas disputadas, Lucas Lima já supera o volume alcançado nos seus últimos anos de Série A, quando defendeu o Fortaleza. Em 2021, foram 26 passes decisivos e apenas uma assistência em 28 jogos. Já no ano passado foram 34, com somente dois terminando no fundo das redes nas 22 partidas em que esteve em campo.



Essa, porém, não é a primeira vez que o canhotinho domina a estatística. Em 2017, seu ano mais garçom da carreira, também no Santos, Lucas terminou o Campeonato Brasileiro como o líder de passes decisivos, com 85.



JOGADORES COM MAIS PASSES DECISIVOS NO BRASILEIRÃO 2023

- Dados do site Sofascore



1º - Lucas Lima - Santos - 39

2º - Marlon - Cruzeiro - 35

3º - Cauly - Bahia - 34

4º - Vitor Bueno - Athletico-PR - 32

Lucas Evangelista - Red Bull Bragantino - 32