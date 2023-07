As conversas entre as partes começaram a caminhar após o novo interesse do Alvinegro no meio-campista Jean Lucas, que também foi alvo do clube paulista na primeira janela de 2023. Os franceses facilitaram a liberação do atleta ao Santos neste mês e, em contrapartida, ficaram com a prioridade de compra de Deivid, além de um possível 'desconto' na aquisição do jovem. Se o Peixe receber propostas de outras equipes, notificará o Monaco.