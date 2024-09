Luan Peres faz primeiro treino ao lado de seus novos companheiros no Santos

Foto: Raul Baretta/ Santos FC







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 16:19 • Santos (SP)

O Santos iniciou seus treinamentos, nesta terça-feira (9), para o próximo confronto na Série B, contra o América-MG. Luan Peres, recém contratado pelo Peixe, esteve presente na preparação e atuou ao lado dos seus novos e antigos companheiros para dar início a sua segunda jornada no Alvinegro.

O zagueiro foi apresentado no Santos, na última sexta-feira, mas o elenco já havia viajado à Joinville para o confronto com o Brusque. Com isso, Luan Peres trabalhou pela primeira vez, nesta terça, com os colegas de time sob o comando de Fábio Carille.

O jogador chega para a sua segunda passagem no Alvinegro Praiano. Em 2019, o zagueiro veio ao Peixe por um empréstimo e permaneceu comprado em definitivo em fevereiro de 2021. No meio da temporada, foi vendido ao Olympique de Marselha, da França. Na época, era titular em sua posição e completou 90 jogos pelo Santos.

Nessa segunda passagem, o atleta se reencontra com João Paulo, o zagueiro Alex Nascimento, Alison, Sandry e Diego Pituca, que também defenderam o Santos no mesmo período.

Após se recuperar de uma grave lesão no joelho, Luan Peres deve estar em breve entre os relacionados para o time de Fábio Carille.

Nesta tarde de terça-feira, o Santos realiza um jogo-treino contra a equipe do Água Santa, que disputa a Série B do Brasileiro. O objetivo de Carille com essa partida é dar minutagem aos atletas que tem sido pouco utilizados.

Sequência Santos

Para o próximo confronto o Santos irá enfrentar o América-MG, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar a partir das 16h (de Brasília) na Vila Viva Sorte.