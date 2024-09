Laquintana é apresentado no Santos e fala sobre a vontade de retornar à seleção uruguaia

(Foto: Raul Baretta/Divulgação Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 11/09/2024 - 17:37 • São Paulo (SP)

O Santos apresentou, nesta quarta-feira (11), o meia-atacante Ignacio "Nacho" Laquintana. O uruguaio de 25 anos chega ao Peixe por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino até o final de 2024.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Apesar da apresentação do meia ter acontecido apenas nesta quarta (11), Nacho já estreou pelo clube. Ele foi titular na vitória do Alvinegro Praiano sobre o Brusque no último sábado (7), pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Hoje, ele recebeu oficialmente a camisa 66 das mãos do ídolo Manoel Maria e respondeu a questionamentos da imprensa. O uruguaio falou sobre a escolha de trocar o Red Bull Bragantino pelo Santos.

– Há tempos o Santos estava falando com o Red Bull. As pessoas vinham me apoiando, dizendo que aqui seria feliz. Aqui também passaram muitos uruguaios, sei que é uma responsabilidade grande, estou aqui para assumir isso e ajudar o Santos a ficar onde precisa estar - declarou.

O jogador, que já foi convocado para a seleção uruguaia uma vez, afirmou que espera fazer um bom trabalho no Alvinegro para conseguir chegar novamente à seleção.

- Saí para ter minutos que não tive oportunidade lá. Lá não tive a confiança de fazer o sei. Cheguei e machuquei, fiquei muitos meses fora e isso me custou muito. Não fui mais para a seleção exatamente por esse conjunto: a lesão, a confiança. Acho que no Santos vou ter confiança e vou dar o máximo para chegar novamente à seleção uruguaia - afirmou.

Laquintana ainda listou "velocidade, um contra um e agressividade" como seus pontos mais fortes e revelou dois atacantes de relevância mundial como seus ídolos.

– Sempre gostei do Neymar. Neymar é parte da minha infância, por ele também escolhi estar aqui. Como a tatuagem que fiz (Tudo Passa). É minha referência. No Uruguai, gosto do Suárez, é a minha referência. Ele e Neymar fazem parte da minha infância.