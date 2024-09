Joia da base do Santos assina primeiro contrato profissional com multa de R$ 434 milhões

(Foto: Divulgação/Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 15:07 • São Paulo (SP)

O meia Vinícius Fabri, uma das grandes promessas da base do Santos, assinou seu primeiro contrato profissional. O vínculo tem validade até julho de 2027 e multa avaliada em 70 milhões de euros, cerca de R$ 434 milhões.

Com apenas 16 anos, Fabri atua pelo sub-17 do Peixe no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro da categoria, somando 24 jogos na temporada.

- Estou muito feliz. Meu primeiro contrato profissional, algo que sonho desde criança e poder realizar pelo Santos é motivo de ainda mais orgulho para mim. Agora é continuar me dedicando para, daqui um tempo, chegar no time profissional, conquistar muitos títulos e, assim, retribuir a confiança que o clube está depositando em mim” - declarou Fabri.

O jogador chegou às categorias de base do Santos no sub-11 e, com suas boas atuações, foi subindo de categoria até que, ao chegar no sub-15, em 2023, recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira.

Na última temporada, Vinícius Fabri foi o autor de um dos gols do Santos na final contra o Corinthians que rendeu ao time da Baixada Santista o título da Copa Nike, conquista que o clube não faturava desde 2012.

Também em 2023, ele foi o artilheiro do time no campeonato paulista sub-15, com oito gols marcados em 24 jogos.