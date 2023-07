Juan Pablo só estreou pelo Tolima no ano seguinte e disputou apenas 21 partidas pelo clube. Em julho de 2019, sofreu uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por quase três meses. Após o fim do empréstimo, em 2020, o costarriquenho passou a integrar a equipe do Millonarios, também emprestado, e superou as expectativas. Por isso, ao término do vínculo, Vargas foi comprado em definitivo e assinou um contrato de três anos.