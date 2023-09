- Começo de jogo nosso foi excelente, perdemos no mínimo três chances claras. A equipe do Bahia, a partir dos 20 minutos, começou a se soltar mais. Conversei com o Dodô sobre a ideia dos três zagueiros, ele tem a experiência dele, domínio total da esquerda. Achei que seria difícil para ele fazer o corredor. Kevyson vem treinando bem, tem força, ficaria importante. O (Lucas) Braga pelo outro lado também, apesar dele gostar de jogar pela esquerda. Queria deixar Lucas Lima, Jean Lucas e Rincón por dentro, sem sair. Muitos jogos o Lima estava indo na ponta direita, queria centralizar porque o jogo do Rogério (Ceni) no Bahia é articular pelo meio, bola na ponta e cruzamento. A gente, nesse esquema, soube segurar as bolas na área.