Carille deve ser procurado oficialmente em breve pelo Peixe, que também analisa outros nomes. Ele treinou o Alvinegro entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, mas acabou demitido após um início ruim da equipe da Vila Belmiro no Campeonato Paulista daquele ano. As diferenças que o então diretor de futebol Edu Dracena tinha com o treinador também influenciaram no desligamento.