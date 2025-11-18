O estádio também registrou goleadas memoráveis como 11 a 0 sobre o Botafogo-SP em 1964 com Pelé marcando oito gols.

O Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, é um dos estádios mais tradicionais do futebol mundial. Inaugurado em 12 de outubro de 1916, o palco é o coração do Santos Futebol Clube e símbolo de uma das histórias mais vitoriosas do esporte. O Lance! apresenta a maior goleada da história da Vila Belmiro.

Em mais de um século, o estádio viveu glórias eternas — da era de Pelé e Coutinho, nos anos 1960, às mágicas atuações de Neymar e Ganso nos anos 2010. O Alçapão, como ficou conhecido, testemunhou gerações inteiras de craques e partidas memoráveis, marcadas por técnica, talento e goleadas históricas.

Ao longo de sua trajetória, a Vila foi cenário de partidas épicas e vitórias esmagadoras. Nenhuma, porém, supera a do dia 3 de maio de 1927, quando o Santos aplicou 12 a 1 no Ypiranga-SP, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Esse resultado permanece, quase um século depois, como a maior goleada da história do estádio.

Maior goleada da história da Vila Belmiro

A maior goleada da história: Santos 12 x 1 Ypiranga (1927)

Em 1927, o Santos já era conhecido por seu futebol ofensivo e envolvente. Naquele dia, o time comandado pelo técnico Urano Rodrigues entrou em campo determinado a mostrar a força do "Ataque dos 100 gols", alcunha do time pela impressionante média de gols marcados no torneio.

Na partida de abertura do Campeonato Paulista, o Santos atropelou o Ypiranga por 12 a 1, com sete gols de Araken Patusca, dois de Feitiço, e um gol cada de Hugo, Camarão e Evangelista.

A equipe santista terminou o campeonato com 100 gols em 16 partidas, média de 6,25 por jogo, um recorde absoluto na história do futebol brasileiro. Mesmo com esse desempenho espetacular, o título acabou ficando com o Palestra Itália (atual Palmeiras), após um quadrangular decisivo.

Ainda assim, o jogo entrou para a história da Vila Belmiro e consolidou o Santos como um dos times mais ofensivos do mundo, reputação que o clube carregaria por décadas — dos tempos de Pelé à geração Neymar.

Outras goleadas lendárias

A Vila Belmiro sempre foi palco de placares elásticos que reforçam a vocação ofensiva do Santos. Em 1959, o time voltou a aplicar 12 a 1, desta vez sobre a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Pelé, lesionado, não jogou, mas o espetáculo foi garantido com cinco gols de Coutinho e quatro de Pepe, além de dois de Aguinaldo e um gol contra.

Outro massacre inesquecível aconteceu em 21 de novembro de 1964, quando o Santos, com Pelé em campo, goleou o Botafogo-SP por 11 a 0. O Rei marcou oito gols naquele jogo — um feito raríssimo — enquanto Pepe, Coutinho e Toninho Guerreiro completaram o placar.

A lista de grandes vitórias inclui ainda o 10 a 0 sobre o Americana Santos (1918), o 10 a 0 contra o Nacional-SP (1919) e o 10 a 0 sobre a Portuguesa (1928), que demonstram como o DNA ofensivo do clube já existia desde as primeiras décadas de sua história.

Mais recentemente, em 10 de março de 2010, a Vila foi palco de uma das exibições mais lembradas da era Neymar: o 10 a 0 sobre o Naviraiense, pela Copa do Brasil. Naquela noite, o trio Neymar, Ganso e Robinho encantou o público, com jogadas plásticas, dribles e gols — uma verdadeira celebração do futebol arte.

O impacto das goleadas no imaginário santista

Essas goleadas não são apenas números expressivos no placar. Elas traduzem o espírito do Santos: ousado, criativo e fiel ao ataque. A Vila Belmiro, por sua estrutura compacta e atmosfera vibrante, sempre exerceu um papel fundamental nesse estilo de jogo. Os adversários sentem a pressão, e o torcedor santista, tão próximo do campo, é parte ativa do espetáculo.

Do lendário "Ataque dos 100 gols" dos anos 1920 ao futebol mágico da geração 2010, a Vila foi o cenário de eras distintas, mas sempre com um mesmo enredo — a busca incessante pelo gol. Pelé, Pepe, Coutinho, Robinho, Neymar e tantos outros deixaram sua marca ali, consolidando a imagem do estádio como um símbolo de ofensividade e espetáculo.

A Vila Belmiro hoje

Com mais de 107 anos, a Vila segue viva e pulsante. Apesar de sua capacidade modesta em comparação aos grandes estádios modernos — cerca de 16 mil lugares —, o estádio é um patrimônio afetivo do torcedor santista.

O clube já estuda há anos um projeto de modernização, com ampliação das arquibancadas e modernização das instalações, mas sempre com a promessa de preservar o espírito histórico do Alçapão. Enquanto isso, o gramado sagrado da Vila continua sendo palco de momentos marcantes — e, eventualmente, de novas goleadas que relembram o passado glorioso.

As maiores goleadas da história da Vila Belmiro