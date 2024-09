Hino do Santos: veja letra, origem e história da música

Confira a história de criação do hino do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 18:42 • Rio de Janeiro

O Santos é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, e internacional, afinal, é o time que despontou o Rei Pelé para o mundo. O hino do Santos, no entanto, não é a canção mais famosa entoada pela torcida nas arquibancadas. Confira tudo sobre as origens do cântico santista, além das histórias por trás de sua criação.

O hino do Santos não é a canção mais famosa do clube; Confira os detalhes da história (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a letra do hino do Santos

Sou alvinegro da Vila Belmiro

O Santos vive no meu coração

É o motivo de todo o meu riso

De minhas lágrimas e emoção

Sua bandeira no mastro é a história

De um passado e um presente só de glórias

Nascer, viver e no Santos morrer

É um orgulho que nem todos podem ter

No Santos pratica-se o esporte

Com dignidade e com fervor

Seja qual for a sua sorte

De vencido ou vencedor

Com técnica e disciplina

Dando o sangue com amor

Pela bandeira que ensina

Lutar com fé e com ardor

A origem do hino do Santos

O que pouco se sabe, é que o hino oficial do Santos saiu um ano após a famosa canção "Leão do Mar", entoada nas arquibancadas da Vila Belmiro pela torcida santista. Em 1956, o Santos bateu o Taubaté na final do Paulista referente ao ano de 1955, saindo de uma incômoda fila sem títulos. Com isso, Maugeri Neto e Maugeri Sobrinho compuseram a marchinha em comemoração do título.

No entanto, a canção jamais foi considerada oficial pelo estatuto do clube, justamente por se tratar de uma marchinha exaltando uma conquista da equipe, assim, não sendo vista como um hino. Esta questão foi ser resolvida no ano seguinte, em 1957, quando Carlos Henrique Paganetto Roma compôs a canção "Sou Alvinegro da Vila Belmiro". Três décadas depois, a composição de Roma seria considerada o hino oficial do Santos.

Carlos Henrique Paganetto Roma, era irmão de Modesto Roma (foto), ex-presidente do clube (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Confira a letra da marcha do Santos (Maugeri Neto e Maugeri Sobrinho, 1956)

Santos! Santos! Gol!

Agora quem dá bola é o Santos

O Santos é o novo campeão

Glorioso alvinegro praiano

Campeão absoluto desse ano!

Santos!

Santos sempre Santos

Dentro ou fora do alçapão

Jogue o que jogar

És o leão do mar

Salve o nosso campeão!

Agora quem dá bola é o Santos

O Santos é o novo campeão

Glorioso alvinegro praiano

Campeão absoluto desse ano!

Santos!

Santos sempre Santos

Dentro ou fora do alçapão

Jogue o que jogar

És o leão do mar

Salve o nosso campeão!