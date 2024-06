Foto: Divulgação/Santos







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 12:30 • São Paulo (SP)

Em recuperação de cirurgia feita no dia 26 de maio para reconstituição do Tendão de Aquiles esquerdo, o goleiro do Santos João Paulo, de 28 anos, vem se acostumando com o tempo fora dos gramados, já que é a primeira vez que precisou passar por um procedimento cirúrgico no futebol. O atleta mostrou o dia a dia de sua recuperação e já pensa em seu retorno, que só deve acontecer na próxima temporada.

Nunca tinha passado por nada parecido. No momento eu fiquei triste pela lesão e também por tudo que envolveu aquele momento, já que acabou saindo o gol também. Foi muito difícil, mas fiquei mais tranquilo depois da cirurgia e estou motivado. Busquei entender que se aconteceu aquela lesão é porque tinha que acontecer, então agora é manter a cabeça erguida e trabalhar para poder voltar o quanto antes - disse o camisa 1.

João Paulo é acompanhado pelos fisioterapeutas do Santos e faz trabalho em dois períodos durante todos os dias da semana no CT Rei Pelé. O goleiro ainda está no estágio inicial de recuperação e passará, ao todo, por quatro etapas até estar liberado para atuar novamente.

- Nessa fase inicial o João ainda está com pouca mobilidade e usando a bota, então, nesses dois períodos, a gente faz um trabalho de mobilidade articular, movimentos de flexão plantar, inversão e reversão do tornozelo. E vai evoluindo gradativamente. Agora que acabamos de completar quatro semanas de cirurgia nós iniciaremos uma descarga parcial, seguindo depois para a hidro, piscina, sempre ganhando mobilidade articular - explicou o fisioterapeuta Marcelo Amâncio.

- Na quarta etapa, com quatro meses após a cirurgia, ele já estará iniciando alguns trabalhos no campo, acompanhado pela fisioterapia em uma transição mista, evoluindo com pliometria e estímulos proprioceptivos. Apresentando evolução nessa fase, ele já estará entregue para a preparação de goleiros e liberado para trabalhar normalmente com o restante do grupo - completou o profissional.

Neste primeiro mês de recuperação, como ainda estava com pouca mobilidade no pé esquerdo, o departamento médico do clube optou por adaptar os exercícios para manter a preparação física de João Paulo.

- Além de fortalecer a perna operada, também temos que trabalhar os outros grupos musculares, né!? Pois o João não pode ficar parado. E mais para frente vamos evoluir para o exercício em isocinético no tornozelo, aumentando a carga gradativamente - avaliou o fisioterapeuta Kelsey Andrade.