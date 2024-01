- Sem nenhuma mágoa, mas agora é página virada. As coisas acontecem naturalmente. Fui muito feliz no Corinthians, fiz grandes amigos, só fica o carinho e respeito. Fiquei feliz com o interesse, a camisa do Santos é muito pesada. Quando recebi a ligação, conversei com as pessoas para aceitar o desafio. Poder contribuir para recolocar o Santos na Série A. Temos o desafio do Paulistão. Conversei muito com o Giuliano para pegar as referências, ele chegou antes aqui, e foram as melhores possíveis. Isso facilitou - disse Gil.