Gabriel Brazão assume responsabilidade no Santos após lesão de João Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 07:00 • Santos (SP)

O Santos teve, além da derrota para o América-MG nesta sexta-feira (24), mais um motivo para dor de cabeça: o goleiro João Paulo lesionou o tendão do tornozelo esquerdo e ficará fora da equipe. Agora, caberá a Gabriel Brazão, goleiro reserva da equipe, assumir a meta santista.

Quem é Gabriel Brazão, esperança do Santos

Titular nos 22 jogos do Santos na temporada, João Paulo ainda não havia dado a oportunidade de Brazão brilhar. Contratado em janeiro, o goleiro tem apenas 23 anos, mas um currículo invejável. Revelado pelo Cruzeiro, o goleiro passou cinco anos na Europa, após ser vendido ao Parma, da Itália.

No Velho Continente, ainda atuou por Inter de Milão, SPAL e Ternana, além de Abacate e Real Oviedo. Nesses anos, jogou apenas 11 vezes como profissional.

Com Gabriel Brazão no gol, o Santos voltará a campo apenas no dia 3 de junho, contra o Botafogo-SP, no Estádio do Café, em Londrina. O Peixe vendeu seu mando para esta partida.