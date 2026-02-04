Santos está pronto para buscar primeira vitória em clássicos na temporada
Peixe busca primeira vitória em clássicos na temporada
Pela segunda vez em cinco dias, Santos e São Paulo voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.
O Santos inicia a partida com Gabriel Brazão no gol e Mayke na vaga de Igor Vinícius na lateral direita. Pelo lado esquerdo, Escobar ganhou a concorrência de Vini Lira. A zaga será formada por Adonis Frías e Luan Peres, enquanto Zé Ivaldo começa no banco. No meio-campo, João Schmidt, Gabriel Menino e Rafael; no ataque, Barreal atua ao lado de Rony e Gabriel Barbosa.
O ídolo santista Neymar ficou de fora da relação por opção da comissão técnica, mas o retorno deve ocorrer no próximo domingo (8), quando o Peixe enfrenta o Noroeste, em Bauru, às 16h (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.
A principal novidade na lista de relacionados é o atacante Tiquinho Soares. O jogador se recuperou de um edema na panturrilha esquerda e está à disposição para tentar retomar a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda, já que ainda tem futuro incerto no clube. Ele ainda não estreou nesta temporada e fica como opção no banco.
O Peixe não venceu nenhum clássico até o momento: empatou com o Corinthians e foi derrotado por Palmeiras e São Paulo, sendo este último no sábado (31), por 2 a 0, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.
O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Thaciano, que está em transição física após sofrer um edema na coxa direita, além de Gustavinho, lesionado na mesma região, e Willian Arão, que passou recentemente por uma cirurgia para retirada de cálculo renal.
Ficha Técnica:
🏆SANTOS X SÃO PAULO - 2ª rodada do Brasileirão
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
📑Data: Quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2025
⏰Horário: 20h (De Brasília)
📺Onde assistir: Record TV, HBO Max e Cazé TV
🗣️Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📟4ª Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)
📱VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Barreal, Rony e Gabigol.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Tapia e Calleri.
