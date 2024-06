Fora dos planos do Flamengo, goleiro Hugo Souza é alvo de interesse de gigante brasileiro

Hugo Souza é visto como uma opção no Santos para substituir o lesionado João Paulo (Foto: Armando Paiva / LANCEPRESS!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 19:55 • Santos (SP)

Emprestado pelo Flamengo ao Chaves, de Portugal, na última temporada, Hugo Souza entrou na mira do Santos. Segundo o "ESPN", o goleiro é visto como uma das opções para ocupar o lugar de João Paulo, que sofreu uma grave lesão e só volta a jogar em 2025.

➡ Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!

Internamente, o Peixe tem pressa para definir um novo nome para a posição, principalmente após duas derrotas consecutivas na Série B. Nesse momento, o jovem Gabriel Brazão, de 23 anos, vem ocupando o lugar deixado pelo titular.

O Santos planeja contar com Hugo Souza por empréstimo e não há negociações abertas com o clube do Rio de Janeiro no momento. O goleiro possui contrato com o Flamengo até o fim de 2025, mas não está nos planos da diretoria.

Em 27 partidas disputadas com o Chaves, o arqueiro sofreu 54 gols e não conseguiu impedir o rebaixamento da equipe. No entanto, o clube português não tem interesse em comprar o atleta em definitivo.