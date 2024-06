Santos multa Weslley Patati por reclamação em viagem de ônibus

Raul Baretta / Santos FC







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 16:19 • São Paulo (SP)

O Santos multou em 10% do salário o atacante Weslley Patati por ter reclamado da viagem de ônibus de Londrina, no Paraná, a Catanduva, São Paulo, na semana passada em uma postagem no Instagram, que seria destinada a apenas "amigos próximos" de sua rede, mas o post acabou vazando.

- Essa questão do Patati fui acordado com a notícia. Ele foi multado em 10% do salário. Foi comunicado. No ano passado, tivemos jogadores que também foram multados por desonrarem a camisa do Santos. Nós sempre tentamos fazer a melhor logística possível. O que é preciso entender: nós vivemos a Série B - disse o coordenador de futebol Alexandre Gallo durante entrevista coletiva no CT.

Segundo o dirigente, esse tipo de situação vai acontecer e o ônibus é confortável e possui todas as condições possíveis.

- Precisamos entender que, por exemplo, para chegar em Ponta Grossa na sexta vamos ter um deslocamento de duas horas e meia de Curitiba. Eles sabem de tudo isso. Foi uma infelicidade do Patati, conversei com seu agente - disse Gallo.

Para a diretoria do Santos, não havia como retornar à Baixada de avião de Londrina para dias depois já ter que voltar para pegar o Novorizontino, pela Série B do Brasileirão.

- Fizemos um jogo no Morumbis, depois contra o Bragantino no campo do Corinthians, também. Depois daquilo, recebemos nove convites para jogar em outros lugares a Série B. Fizemos questão (de jogar) no Paraná. Jogar sem a nossa Torcida Jovem pela a punição nos incomoda - completou Gallo.

