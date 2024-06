Entenda prioridades do Santos para buscar reforços no mercado

Copiar Link

Instável na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos já traçou suas prioridades e vai ao mercado em busca de reforços. Além de um substituto para João Paulo, que teve uma grave lesão no joelho e está fora de combate pelo restante da temporada, o Peixe também busca nomes para compor a defesa e o ataque da equipe comandada por Fábio Carille.

No entanto, o clube não tem pressa para realizar contratações e planeja com cautela os próximos movimentos. Anunciado em fevereiro deste ano, Gabriel Brazão chegou para disputar posição com João Paulo, mas assumiu o posto de titular com a lesão do goleiro.

Apesar do voto de confiança em Brazão, a diretoria do Santos planeja trazer mais um nome para posição e deve apostar em atletas livres no mercado, uma vez que a janela de transferências só abre no dia 10 de julho.

Alguns nomes foram analisados pelo departamento de futebol, como Marcelo Grohe, ex-Grêmio e atualmente sem clube, mas a pedida salarial e o tempo de contrato esfriaram as negociações. Além disso, diversos goleiros foram oferecidos, mas o Alvinegro não avançou com propostas.

A defesa é outra preocupação da comissão técnica, que se prepara para perder o zagueiro Joaquim, alvo de interesse do futebol europeu. Nomes como Igor Rabello, do Atlético-MG, foram ventilados, mas não existem negociações abertas no momento.

Por último, a diretoria foca em reforços para o ataque. Sem espaço, Morelos não participou das últimas duas partidas da equipe na Série B e deve ser negociado pelo Santos, que parte em busca de reposições. A ideia é trazer um atacante que atue pelo lado esquerdo do ataque, mas que também possa ser improvisado como centroavante caso necessário.

