- Quem está te trazendo essas informações? Certamente não somos nós. Eu não sou o dono do Santos, eu sou o coordenador e que nem sempre as minhas opiniões são levadas em conta e não tem que ser levadas em conta sempre. Já foi falado isso, foi um ato de indisciplina, que infringe toda regulamentação do Santos como clube. Isso me parece fundamental na decisão que a comissão técnica tomou. Nós concordamos com isso, e o presidente concordou com isso também - disse.