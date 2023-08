No país europeu, o zagueiro também passou pelo Real Sport Club até chegar ao Arouca, em 2019. Titular absoluto e um dos destaques, João Basso contribuiu para que o clube subisse de divisão e disputasse a elite nacional do Campeonato Português em 2021. Em quatro temporadas pelo Arouca, o brasileiro atuou em 136 partidas, sendo 130 delas como titular, anotando 19 gols e três assistências no período.