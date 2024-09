Dupla do Santos Sub-20 é destaque na seleção boliviana

Miguelito marca nos dois jogos da Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 12:06 • Santos, São Paulo

Dupla do Santos Sub-20 balançou as redes e foi destaque na Seleção da Bolívia durante as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Os jogadores, Miguelito e Enzo Monteiro, ajudaram a colocar o país vizinho em condições de brigar por uma das vagas sul-americanas do campeonato.

Embora tenham marcado em ambos os jogos das eliminatórias, os jovens não estão nos planos do técnico da equipe principal, Fábio Carille, e devem continuar a atuar pelo Sub-20. A comissão técnica do Peixe entende que os garotos da Bolívia precisam ganhar forma física e mais experiência antes de assumirem o protagonismo no Peixe.

O meia- atacante do Santos Sub-20, Miguelito, marcou nas duas partidas das eliminatórias pela seleção boliviana (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

A Bolívia venceu a Venezuela por 4 a 0, e depois bateu o Chile com um placar final de 2 a 1. Miguelito marcou nas duas partidas e teve 123 minutos em campo. Enzo Monteiro, por sua vez, balançou as redes diante dos venezuelanos e jogou apenas os 15 últimos minutos daquele confronto.

O Santos Sub-20 enfrenta o Sertãozinho neste sábado (14), no fechamento da terceira fase do Campeonato Paulista da categoria.