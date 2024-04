Divergências internas atrapalham missão do Santos em fechar o elenco para a Série B

Santos busca fechar o elenco antes do início da Série B do Brasileirão (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Publicada em 15/04/2024 - 17:47 • Santos (SP)

A busca por reforços pontuais antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro tem gerado algumas divergências internas no Santos.

Alguns nomes trabalhados pelo departamento de futebol foram brecados pela diretoria. Entre eles o do goleiro Rafael Cabral e do atacante Alexandre Pato.

O presidente Marcelo Teixeira tem sido o principal fator para essas negativas. Ele acredita que o investimento para o segundo semestre não pode ser em “medalhões” que estão em fase questionável, mas em atletas que, mesmo sendo apostas, cumpram funções consideradas carências indiscutíveis no elenco, como no setor de criação e de definição.

No gol, João Paulo ainda é visto como peça importante, mesmo com a falha na final do Paulistão, contra o Palmeiras. Além disso, Gabriel Brazão é considerado um profissional capaz de assumir a meta, seja por necessidade ou opção técnica. Esse entendimento fez com que, por exemplo, o clube esfriasse as conversas que o coordenador esportivo Alexandre Gallo tinha retomado com o estafe de Rafael Cabral, que está de saída do Cruzeiro.

Campeão da Libertadores pelo Peixe em 2011, Rafael foi alvo do Alvinegro Praiano no início do ano, mas optou por ficar na Raposa. Agora, com sucessivas falhas, o profissional está de saída do clube mineiro, e o estafe dele, sabendo do recente interesse santista, buscou encaixar o atleta no time da Vila Belmiro, hipótese que agradou algumas pessoas da direção, mas foi travada por Marcelo Teixeira.

Algo semelhante aconteceu com Alexandre Pato, que está em busca de clube para o segundo semestre e foi oferecido ao Santos. Gallo e a comissão técnica foram favoráveis que as tratativas continuassem, mas a diretoria optou por buscar outros nomes, entre eles o de Breno Lopes, que recebeu a oferta santista mas preferiu seguir disputando posição no ataque do Palmeiras.

Há menos de uma semana do início da Série B, o Santos quer iniciar a competição com o elenco fechado. Pouco antes do fim do Paulistão, o Peixe firmou a contratação do lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol.

A equipe santista também está próxima de acertar a contratação do meia Patrick, que está fora dos planos do Atlético-MG. A ideia é fechar mais um reforço nos próximos dias, para o setor de ataque. O intuito é a contratação de um atleta versátil, que atue pelos lados do campo, mas que também possa atuar centralizado, caso seja necessário.

Santos encara o Paysandu no sábado (20), em casa, na estreia da equipe na Série B do Brasilirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.