Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 28/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos vive um dilema para a final do Paulistão. O clube foi mandante na vitória diante do Bragantino, e a partida aconteceu na Neo Química Arena, do Corinthians. Não na Vila Belmiro. Para a decisão do domingo (31), apesar da questão sobre o estádio, a prioridade é voltar a jogar na capital paulista.

Com uma renda de mais de R$ 3 milhões e quase 45 mil pessoas no estádio, o jogo na casa do rival pode ser considerado um sucesso. Existe chance do retorno à Itaquera, mas a ideia de jogar no MorumBis também agrada. No entanto, o São Paulo chegou a vetar o aluguel do estádio para rivais, na primeira fase do Estadual.

Santos está classificado para a decisão do Paulistão (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

O presidente Marcelo Teixeira abordou o tema na saída da Neo Química Arena e reiterou a preferência.

- Vamos aguardar a definição de quem será o finalista. Teremos a reunião na sexta na Federação Paulista, me parece que o Novorizontino faz questão de jogar na sua casa, o Palmeiras idem. Temos que aguardar o outro finalista para resolvermos essa situação. O Santos, se puder fazer essa decisão antecipada, vamos fazer desde já e vamos jogar em São Paulo - contou.

O lateral Felipe Jonatan confirmou a intenção. Ele revelou que os jogadores ouviram sobre a preferência da diretoria para atuar em São Paulo, independentemente do adversário da final.

- Essa definição fica mais para a diretoria. Já escutamos algumas coisas que querem mandar o jogo em São Paulo independentemente do adversário. Vamos deixar isso com a diretoria. Mostramos que o Santos, onde jogar, temos que nos doar. Pegamos uma equipe de Série A, o Bragantino, formada e entrosada há muito tempo. Independentemente do local, aqui, no Morumbis, na Vila Belmiro, temos que entrar para ganhar porque é uma final - afirmou, em entrevista à Cazé TV.

O técnico Fábio Carille, diferentemente de Felipe Jonatan, preferiu despistar sobre a casa do Peixe no Estadual.

- Não foi falado sobre isso ainda, não deu tempo de discutir isso ainda. Não só eu como os jogadores, em conjunto com a diretoria, vamos honrar essa camisa o máximo possível para que possamos, em conjunto, decidir o que é melhor - disse o profissional, em entrevista coletiva.

Classificado à final do Paulistão após bater o Massa Bruta por 3 a 1, o Santos aguarda o vencedor entre Palmeiras e Novorizontino para conhecer seu adversário da final do estadual. A partida entre os outros semifinalistas acontece nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque.