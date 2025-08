De alma lavada: Neymar lidera o Santos na vitória diante do Juventude

Em uma noite fria na capital paulista, Neymar retornou ao Morumbis após 13 anos, em busca de reviver mais um momento mágico ao lado da torcida santista.

Mesmo concentrado, o camisa 11 fez questão de se impor diante da arbitragem e dos adversários na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude, na noite desta segunda-feira (4).

Assim como na histórica semifinal do Campeonato Paulista de 2012, o time entrou em campo vestindo o manto azul turquesa, relançado nesta temporada.

No aquecimento, Neymar recebeu o carinho da esposa, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie, diretamente do gramado, um gesto que refletia serenidade em meio à dura missão de liderar um time pressionado na zona do rebaixamento.

Desde o apito inicial, Neymar orientava os companheiros e, aos seis minutos, quase abriu o placar em cobrança de falta na entrada da área. Mais uma vez, assumiu o protagonismo nas bolas paradas.

Enquanto Gabriel Brazão operava milagres nos chutes de Gilberto, Neymar tentava transmitir calma ao elenco. Buscava a bola na defesa, acompanhava os passos de Rollheiser e articulava jogadas ofensivas com precisão e visão de jogo.

Atuando pela primeira vez na temporada na capital paulista, diante de 37 mil torcedores, o capitão santista desfilava pelos dois lados do campo, utilizando o que tem de melhor: sua velocidade e os dribles mágicos.

No pior momento da equipe, aos 20 minutos do primeiro tempo, o Juventude balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Seria a terceira falha de Gabriel Brazão em três jogos consecutivos.

Na sequência, o Peixe quase sofreu o primeiro gol após cruzamento preciso de Neymar para Igor Vinicius, que Ruan Carneiro quase desviou contra.

A torcida santista silenciou, impaciente diante das tentativas frustradas de ataque e da crescente pressão do adversário, que finalizava com perigo de fora da área.

De alma lavada:

Com um novo visual, de tranças com detalhes em azul e combinando com o uniforme, Neymar comandava as principais jogadas ofensivas do Santos. Ao lado de Barreal, formou uma dupla que começaria a ser premiada a partir dos 39 minutos da primeira etapa.

Barreal finalizou cruzado, Ruan Carneiro espalmou e Neymar, no lugar certo, só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. A comemoração contida passou a mensagem de um líder ciente do momento delicado vivido pela equipe.

Mas a tranquilidade durou pouco. No último lance do primeiro tempo, Wilker Ángel empatou o jogo. Porém, minutos depois, Neymar iniciou jogada com o argentino, que tabelou, passou por Rollheiser e Tiquinho, e, com desvio, encontrou Barreal, que tocou na saída do goleiro para recolocar o Peixe em vantagem.

Ao som de 'vai pra cima deles, Neymar', o camisa 11 desceu as escadas do Morumbis rumo ao vestiário com a responsabilidade de encarar mais 45 minutos, aumentando sua sequência de jogos — algo que não acontecia desde os tempos de PSG.

Na volta do intervalo, o Santos perdeu Rollheiser, substituído por Mayke. Barreal seguiu como principal parceiro de Neymar. O ritmo caiu, mas a vantagem construída no primeiro tempo permitiu ao time administrar a partida com inteligência.

Mesmo com o placar favorável, Neymar decidiu jogar mais adiantado e passou a apostar nas jogadas individuais. Ainda havia tempo para mais. Após Luca Meirelles sofrer falta, Neymar pegou a bola e se concentrou. Na sua forma mais característica — corridinha curta, chute rasteiro — deslocou o goleiro e marcou mais um.

Diferente da celebração contida do primeiro gol, correu em direção à torcida e, com a bandeirinha de escanteio nas mãos, exaltou o escudo do clube do coração.

Assim como há exatos 15 anos, na noite da conquista da Copa do Brasil de 2011, Neymar deixou o campo ovacionado. Com semblante aliviado, carregava no rosto o sentimento de missão cumprida — aumentando sua minutagem com a camisa do Peixe e reacendendo a esperança do torcedor santista.